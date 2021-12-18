Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
США спрогнозировали перспективы диалога с Россией
Мир
Россия запретила въезд семи британцам в ответ на санкции Лондона
Мир
Посол РФ в США назвал ситуацию в мире способствующей партнерству России и КНР
Мир
Генералы США предрекли гражданскую войну в стране в 2024 году
Общество
СК начал проверку по факту пожара на «Северной верфи» в Петербурге
Армия
Миротворцы РФ обеспечили безопасный проезд машин в Нагорный Карабах
Мир
Порошенко покинул Украину вскоре после попытки предъявить ему обвинения
Мир
Посол РФ в США назвал борьбу с СП-2 недобросовестной конкуренцией
Экономика
Минфин ФРГ выступил против использования СП-2 для давления на Россию
Мир
Байден выбрал дипломатию в вопросе ядерной проблемы Ирана

Посол РФ в США назвал борьбу с СП-2 недобросовестной конкуренцией

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Давление на участников строительства газопровода «Северный поток – 2» (СП-2) — это недобросовестная конкуренция. Такое заявление сделал посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов в пятницу, 17 декабря.

«‎‎С ним поработали спецслужбы Украины»
Посол РФ в Германии Сергей Нечаев — о том, как высылка российских дипломатов повлияет на отношения с ФРГ и запуск «‎Северного потока – 2»‎

«Много раз говорилось, что газопровод — это исключительно коммерческий проект. Санкции и другие угрозы в отношении членов этого консорциума используются для недобросовестной конкуренции», — рассказал он Newsweek.

Антонов подчеркнул, что Россия «никогда никому не навязывала свои поставки, не использовала энергоресурсы в качестве инструмента политического давления».

«Мы уверены, что выбор источников энергоснабжения должен оставаться за европейскими потребителями, включая Германию. Россия готова поставлять столько углеводородов, сколько потребуется потребителям», — сообщил дипломат.

Он отметил, что строительство СП-2 всё равно завершили, несмотря на все попытки сорвать реализацию проекта.

17 декабря министр финансов ФРГ, лидер Свободной демократической партии Кристиан Линднер заявил, что правительство Германии неизменно заинтересовано в кооперации c Россией, и вопрос СП-2 находится только в правовом поле. Он считает, что Запад не должен использовать газопровод в качестве средства давления на Россию.

Строительство газопровода завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021