Давление на участников строительства газопровода «Северный поток – 2» (СП-2) — это недобросовестная конкуренция. Такое заявление сделал посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов в пятницу, 17 декабря.

«Много раз говорилось, что газопровод — это исключительно коммерческий проект. Санкции и другие угрозы в отношении членов этого консорциума используются для недобросовестной конкуренции», — рассказал он Newsweek.

Антонов подчеркнул, что Россия «никогда никому не навязывала свои поставки, не использовала энергоресурсы в качестве инструмента политического давления».

«Мы уверены, что выбор источников энергоснабжения должен оставаться за европейскими потребителями, включая Германию. Россия готова поставлять столько углеводородов, сколько потребуется потребителям», — сообщил дипломат.

Он отметил, что строительство СП-2 всё равно завершили, несмотря на все попытки сорвать реализацию проекта.

17 декабря министр финансов ФРГ, лидер Свободной демократической партии Кристиан Линднер заявил, что правительство Германии неизменно заинтересовано в кооперации c Россией, и вопрос СП-2 находится только в правовом поле. Он считает, что Запад не должен использовать газопровод в качестве средства давления на Россию.

Строительство газопровода завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.