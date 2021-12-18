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Антонов назвал нонсенсом координацию РФ И КНР по Украине в привязке к ОИ

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Посол РФ в США Анатолий Антонов отверг любые заявления о том, что РФ и КНР координируют действия по украинскому вопросу в привязке к Олимпиаде 2022 года в Пекине. Об этом он заявил в пятницу, 17 декабря, в интервью еженедельнику Newsweek.

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Отвечая на вопрос журналиста, дипломат подчеркнул, что любая аналогия — это «нонсенс».

«Хотя, говоря в более широком смысле, нет сомнений в том, что нынешняя ситуация в мире способствует дальнейшему укреплению стратегического партнерства между Москвой и Пекином. Но в отличие от США и их союзников по НАТО у нас нет геополитических планов и намерений, нацеленных против какой-либо суверенной страны», — отметил Антонов.

Кроме того, он указал на то, что внешняя политика России направлена ​​на создание стабильной и устойчивой системы международных отношений, основанной на международном праве и принципах равноправия, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела государств.

Ранее, 15 декабря, президент РФ Владимир Путин подтвердил, что планирует приехать в 2022 году в Пекин на открытие зимних Олимпийских игр и провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Российский лидер заметил: предстоящая Олимпиада пройдет на самом высоком уровне и уточнил, что Москва и Пекин поддерживают друг друга в непринятии любых попыток политизации спорта и олимпийского движения.

В свою очередь, Си Цзиньпин сообщил, что с нетерпением ждет встречи с Путиным в Пекине в следующем году во время Олимпиады. Также глава КНР поблагодарил президента РФ за противостояние попыткам вбить клин между двумя странами.

6 декабря Белый дом сообщил о своем решении устроить дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр в Пекине. Отмечалось, что этот шаг не коснется участия американских спортсменов в Играх. Причиной решения в Вашингтоне также назвали «геноцид в Синьцзяне и другие нарушения прав человека». Об аналогичных решениях объявила Канада и Австралия. Об отсутствии намерений отправлять в Пекин министров объявила Великобритания, отказался от поездки по политическим причинам и президент Эстонии Алар Карис.

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