Путин встретился в постоянными членами Совбеза

Президент России Владимир Путин провел встречу с постоянными членами Совбеза РФ. Президент обсудил острые вопросы внутренней и внешней политики, передает телеканал «Известия». Сообщается, что особое внимание уделено напряженной ситуации в Европе. РФ готовится к переговорам с США по гарантиям безопасности в регионе.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.