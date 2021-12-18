Восемь человек погибли на свадьбе в Пакистане из-за наезда автобуса

Восемь человек погибли, еще девять пострадали в результате ДТП с автобусом в пакистанской провинции Пенджаб. Об этом в субботу, 18 декабря, сообщило агентство Xinhua со ссылкой на местную полицию.

Отмечается, что во время проведения свадьбы водитель, потерявший управление во время густого тумана, наехал на толпу гостей, находившихся во дворе новобрачных.

Спасательные команды и местные жители доставили тела и раненых в ближайшую больницу.

Врачи опасаются, что число жертв происшествия может возрасти, поскольку большинство раненых находятся в критическом состоянии.

В полиции добавили, что после аварии водитель сбежал, сейчас его разыскивают.

Ранее, 16 декабря, семеро российских туристов пострадали в ДТП с автобусом в турецкой Анталье. Водитель автомобиля не справился с управлением из-за дождя и скользкой дороги. Транспортное средство занесло на повороте, оно съехало с трассы и перевернулось.