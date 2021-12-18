Диетолог рассказала о неожиданных продуктах с содержанием сахара

Сахар содержится в большом количестве продуктов, которые не относятся к кондитерским. Об этом рассказала заведующая отделением клинической диетологии больницы имени В.В. Виноградова, кандидат медицинских наук, терапевт, диетолог Юлия Пигарева в субботу, 18 декабря.

«На первом месте газированные напитки: они содержат очень большое количество сахара, и этих сладких газированных напитков человек может выпить большое количество. Дальше — готовые соусы, чаще всего с томатной пастой, различные кетчупы. Обычно человек не подозревает, что в такой пище может содержаться много лишнего сахара. Фруктовые йогурты и творожные массы, сладкие молочные продукты также содержат сахар. Кроме того, различные мюсли и продукты для быстрого завтрака, как правило, содержат в своем составе сахар», — поделилась Пигарева в интервью радио Sputnik.

Сахар может присутствовать в составе продукта, даже если самого слова «сахар» нет в списке ингредиентов, и потому этикету следует тщательно изучить перед покупкой.

«Например, по составу продукт без сахара, но при этом добавляется какой-то сироп: топинамбура, агавы. Это в любом случае простые сахара. Возможно, натуральный подсластитель, например, мед, более предпочтителен, чем обычный сахар, но опять же важно, в каком количестве он будет. Эти простые сахара должны учитываться в объеме суточной калорийности. Очень важно читать этикетки. Сахар может быть, но он должен быть на самом последнем месте в составе, не на первом», — объяснила врач.

13 декабря диетолог Светлана Зеленцова сообщила, что чрезмерное употребление сахара негативно влияет на организм. Так, его потребление сопряжено с повышенной калорийностью рациона, что приводит к появлению лишнего веса. Избыток сахара делает клетки нечувствительными к нему, развивается инсулинорезистентность, что влечет за собой диабет второго типа, повышает риски болезни Альцгеймера и некоторых видов рака.