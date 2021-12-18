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Фотохудожник раскрыл мотивы создания календаря «Мой выбор»

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Поездка на остров Коневец и разговор с отцом Артемием стали мотивами для создания календаря с 20-летними священниками «Мой выбор». Об этом в субботу, 18 декабря, в беседе с «Известиями» рассказал его создатель, фотохудожник Александр Стрелков.

«Идея создать календарь пришла на острове Коневец, куда я приезжал с мастер-классом на молодежный форум. Когда всё закончилось, я пообщался с отцом Артемием, и он высказался по поводу календаря и каких-то фотографий. Мне, как любому творческому человеку, стало интересно показать себя, высказаться», — поделился Стрелков.

Раскрывая подробности того мотивирующего диалога с отцом Артемием, художник рассказал: священник хотел представить общественности другую молодежь, которая в 20 лет делает выбор в пользу служения Богу. Именно это и объясняет акцент на возрасте священников, сделанный в календаре.

Стрелков также рассказал о запечатленных на кадрах священниках, назвав их интересными собеседниками со своими увлечениями. Работа художника, по его словам, демонстрирует, что священники — это такие же люди, как и все, с достойным уважения выбором.

Календарь с молодыми священниками был выпущен Выборгской епархией ранее, 15 декабря. Работа была посвящена 130-летию епархии: в 1892 году она стала самостоятельной.

Как отметили авторы календаря, черно-белый цвет фотографий отображает размышления. Епископ Выборгского и Приозерского Игнатий также акцентировал внимание на необычности выбора молодых людей, запечатленных на фотографиях.

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