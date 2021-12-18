Эксперт дала совет по сохранению бодрящего эффекта от кофе

Кофе надо пить реже, чтобы получать от него более бодрящий эффект. Об этом рассказала сотрудник Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Татьяна Блохина в субботу, 18 декабря.

По ее словам, зимой многие люди начинают испытывать упадок сил и сонливость, из-за чего начинают налегать на кофе. Но дело в том, что при его чрезмерном употреблении бодрящий эффект кофеина снижается в разы.

«Кофе становится менее эффективным, если пить его в большом количестве, потому что организм привыкает к нему и становится менее восприимчивым. То есть вам сначала не хватает одной чашки, потом двух, трех и так далее», — рассказала Блохина.

Блохина также поделилась особым приемом под названием power nap. Нужно выпить чашку кофе, а затем прилечь поспать на пол часа. В результате, когда человек проснется, как раз начнет действовать кофеин, а организм при этом и так уже получил заряд бодрости благодаря короткому сну, пишет «РИА Новости».

«Но для сохранения бодрости лучше работать над режимом дня, иммунитетом, питанием, тогда необходимость в дополнительном повышении тонуса с помощью кофе не будет возникать», — подытожила она.

1 декабря диетолог Светлана Панченко рассказала, что кофеин в больших количествах может быть вреден для здоровья и сказываться на работе печени и щитовидной железы. По ее словам, он может существенно нарушать желудочную секрецию. Следовательно, белки и железо из пищи будут хуже усваиваться.

16 ноября клинический психолог, руководитель образовательного проекта «Общественное здоровье» в Московском институте психоанализа Ольга Тонкова-Кузнецова рассказала «Известиям», как диагностировать у себя зависимость от кофе и как от нее избавиться.