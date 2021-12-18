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Депутат рады рассказал о намерении Порошенко сбежать в Россию

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Экс-президент Украины Петр Порошенко может сбежать в Россию, что позволит ему скрыться от украинского правосудия. Такое мнение в пятницу, 18 декабря, выразил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин.

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«Порошенко, похоже, прочел мой пост на ФБ и быстро рванул в аэропорт. Рейс Киев–Стамбул. Оттуда на Москву?» — говорится в сообщении, опубликованном на странице украинского политика в Facebook.

Накануне, 17 декабря, следователи Государственного бюро расследований Украины не смогли вызвать Петра Порошенко на допрос по делу о поставках угля из Донбасса. Уточняется, что в процессе вручения повестки бывший украинский лидер проигнорировал силовиков и уехал.

12 ноября глава Службы безопасности Украины Иван Баканов сообщил, что спецслужба проверяет возможную причастность Порошенко и экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой к госизмене при закупках угля из Донбасса.

12 октября глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что дело против него о поставках угля из Донбасса сфабриковано украинскими властями. 8 октября Порошенко отверг заявления властей страны о возможном сговоре с Медведчуком.

Политик, согласно информации генпрокуратуры Украины, обвиняется в причастности к схеме поставки угля с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса в 2014–2015 годах. Также изучается роль в «угольных схемах» Порошенко.

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