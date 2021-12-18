Синоптики рассказали о погоде в Москве 18 декабря

Облачная погода, небольшой снег, гололедица и до 1 градуса мороза ожидают жителей столицы в субботу, 18 декабря. Соответствующие прогнозы были опубликованы на сайте российского Гидрометцентра.

Днем в Москве синоптики прогнозируют от -3 до -1 градусов, ночью — похолодание до 4 градусов ниже нуля.

В Московской области температура воздуха составит от -6 до -1 градусов в дневное время суток и до 7 градусов мороза — в ночное.

Ожидается ветер западного направления со скоростью 5–10 м/с.

Атмосферное давление составит 745 мм ртутного столба.

Накануне, 17 декабря, департамент Москвы по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности предупредил жителей столицы об аномально холодной погоде, которая ожидается 20–25 декабря. Температура воздуха опустится на 7–12 градусов ниже нормы.