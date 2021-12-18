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Байден выбрал дипломатию в вопросе ядерной проблемы Ирана

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден в вопросе ядерной проблемы Ирана избрал путь дипломатии, но в случае ее провала он изучит и другие варианты. Такое заявление сделал высокопоставленный представитель Госдепартамента в пятницу, 17 декабря.

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Заявление прозвучало на специальном брифинге для журналистов, который был посвящен консультациям в Вене по ядерной программе Тегерана.

«Президент Байден дал ясно понять, что он не допустит того, чтобы Иран заполучил ядерное оружие, и, безусловно, считает дипломатию предпочтительным и первым вариантом, а все остальные варианты будут рассмотрены, если этот не будет иметь успеха», — приводит слова дипломата The Intercept.

14 декабря американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что США готовы снять санкции с Ирана в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), что принесет Тегерану экономическую выгоду. По ее словам, президент США «четко дал понять», что готов вернуться к соблюдению условий сделки до тех пор, «пока Иран будет вести себя так же».

СВПД заключили в 2015 году, он предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. Однако в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из него и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран постепенно начал отказываться от своих обязательств в рамках договора.

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