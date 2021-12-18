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Диетолог Ялчин: кефир помогает бороться с «плохим» холестерином

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Кефир очень хорошо влияет на здоровье. Как сообщила в пятницу, 17 ноября, в интервью турецкой газете Milliyet диетолог Зюлал Ялчин, этот кисломолочный продукт занимает первое место среди пробиотических продуктов, поскольку содержит очень большое количество полезных микроорганизмов. Он также богат богат минералами и незаменимыми аминокислотами, особенно фосфором и кальцием.

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По ее словам, кефир очень важен для поддержания кишечной флоры и синтеза определенных питательных веществ. Он также имеет противоопухолевое действие и снижает уровень лактозы и холестерина.

Специалист также отметила лечебные свойства напитка при таких заболеваниях, как язвы, повышение артериального давления, нарушения желчи, нервные расстройства, экзема, бронхит и астма.

Ялчин подчеркнула положительное влияние кефира на здоровье детей, беременных женщин, кормящих грудью, и пожилых людей. Они могут употреблять его ежедневно.

В октябре гастроэнтеролог Наталья Гронская опровергла пользу употребления на ночь кисломолочных продуктов. По ее словам, уровень глюкозы они не поднимают, но зато поднимают уровень инсулина, а значит, растет и гормон стресса кортизол. Как отметила специалист, уровень кортизола в организме в вечернее время должен снижаться. При этом после 22:00 начинает расти уровень мелатонина, который отвечает за глубокий и качественный сон.

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