В США заявили о подрывных действиях чиновников Трампа в борьбе с COVID-19

Администрация экс-президента США Дональда Трампа подрывала усилия страны по борьбе с коронавирусной инфекцией, исходя из собственных политических целей. Об этом в пятницу, 17 декабря, говорится в докладе подкомитета палаты представителей США, расследующего реагирование на COVID-19.

«Подкомитет продолжил находить доказательства целенаправленных усилий администрации Трампа по подрыве ответа страны на коронавирус в политических целях», — цитирует CNN доклад..

Отмечается, что во время нахождения у власти 45-го президента США Белый дом неоднократно отменял указания ведущих американских инфекционистов и вынуждал чиновников молчать для продвижения политической повестки Трампа.

Так, по словам конгрессменов, официальные лица администрации главы государства целенаправленно ослабляли медицинский регулятор CDC с целью уменьшить объемы тестирования и скрывать темпы распространения коронавируса в Соединенных Штатах.

Кроме того, по мнению авторов доклада, чиновники Белого дома пренебрегали мерами по борьбе с пандемией и направили все свои усилия на президентские выборы 2020 года, а после их окончания продвигали идею фальсификации их результатов.

Дональд Трамп 6 декабря заявил, что начал писать мемуары, в которых он расскажет о своей работе на посту главы государства. Как отметил бывший американский лидер, его произведением заинтересовались многие издательства. При этом Трамп не уточнил, когда будет выпущена книга и какие конкретно аспекты его работы она будет затрагивать.

8 ноября бывший американский лидер заявил, что объявит о своем решении по поводу участия в выборах главы США после промежуточных выборов. Политик отметил, что точного решения о своем выдвижении еще не принял.