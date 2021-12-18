Большой папа проиграл Топору

Бой боксеров Дениса Вильданова (по кличке Большой Папа) и Макса Щербакова (Топор) в рамках турнира «Буря на Волге» остановили из-за падения Большого папы. Поединок показали на телеканале РЕН ТВ в субботу, 18 декабря.

Макс Топор в самом начале первого раунда провел мощную серию ударов, уверенно вырубил в результате Вильданова и вышел из боя победителем.

16 декабря Вильданов установил рекорд на груше-силомере в торговом центре Самары. После первого удара Большой Папа показал результат в 788 очков, а после второй попытки спортсмен побил новый рекорд.

Ранее в этот день российский боксер Дмитрий Кудряшов рассказал, что думает о предстоящем бое Макса Топора и Большого Папы. Спортсмен предположил, что зрителей боя ждут «искры», а также отметил, что склоняется к победе Щербакова.

15 декабря соперники подрались в ходе пресс-конференции перед турниром «Буря на Волге». Потасовка завязалась в ходе представления оппонентов друг другу.

Главные поединки турнира «Буря на Волге» показал в прямом эфире РЕН ТВ.