Эксперт дал совет по экономии денег на подарках к Новому году

Финансовый советник и автор книги «Как привести себя в порядок» Алексей Герасимов рассказал, как сэкономить на новогодних подарках.

В первую очередь, Герасимов призвал обратить внимание на предпраздничные распродажи и внимательно изучить предложения рынка тех людей, у которых имеются финансовые трудности. Он уточнил, что зачастую встречаются хорошие вещи с дисконтом в 20-40%. Герасимов отметил, что в России люди зачастую покупают подарки чуть ли не 31 декабря, поэтому и переплачивают.

По мнению специалиста, покупкой подарков к Новому году стоит озаботиться заранее.

«В первую очередь, я бы советовал заранее купить, чем в итоге кому-то подарить, а кому-то нет. И еще важно определиться, хотите ли вы сделать большой подарок одному важному для вас человеку или много маленьких презентов всем знакомым. Я бы предложил между этими двумя вариантами найти баланс», — подчеркнул Герасимов в беседе с телеканалом «360» в пятницу, 17 декабря.

Он также предложил вариант подготовки к новогодним тратам на подарки за 100 дней до праздника, откладывая по 100 рублей каждый день. Таким образом удастся собрать нужную сумму без ущерба для финансов. Герасимов подчеркнул, что такая методика позволит превратить вопрос покупки подарков из хаоса в систему.

2 декабря исследование «Авито Работы» и сервиса part-time исполнителей GigAnt показало, что на покупку подарков на Новый год 39% россиян тратят до 5 тыс. рублей, 27% — до 10 тыс. рублей.

Доля тех, кто тратит более 50 тыс. рублей, составила среди респондентов всего 1%. Дорогие подарки чаще дарят москвичи — 29% опрошенных в столице тратят на сюрпризы для родных и близких больше 15 тыс. рублей.