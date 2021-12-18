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Автоэксперт назвал способ сберечь двигатель машины в сильный мороз

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Доцент кафедры эксплуатации автотранспорта МАДИ Лев Зиманов рассказал о существовании двух вариантов не дать автомобилю «умереть» во время аномальных холодов.

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В беседе с порталом News.ru в пятницу, 17 декабря, специалист отметил, что есть два варианта сберечь двигатель в мороз. Первый — это сохранение тепла, оставшегося после остановки двигателя, а второй — его разогрев перед запуском.

Он пояснил, что современные автомобили в безветренную погоду могут обеспечивать легкий запуск двигателя спустя три-пять часов простоя, однако если прошло больше времени, то следует прогреть двигатель перед началом движения.

Зиманов объяснил, что на холостом ходу аккумулятор заряжается плохо, поскольку генератор не подает ему ток. На холостом ходу аккумулятор обеспечивает только «текущую работу автомобиля», поэтому перед началом поездки лучше «сделать небольшой кружочек», пишет сайт kp.ru.

Если на улице установились сильные морозы, то аккумулятор можно спасти, забрав его в дом. Также допустимо хорошо закрыть моторный отсек чем-то теплым.

10 декабря эксперты сервисов «СберУслуги» и «СберАвто» назвали самые частые ошибки водителей на зимней дороге. Первой распространенной ошибкой является несоблюдение необходимой дистанции. Кроме того, необходимо помнить, что резкое торможение может быть опасно даже летом на сухой дороге, но зимой оно также может стать причиной аварии. Также опасны резкие маневры и перестроения. Помимо прочего, водители часто пренебрегают скоростным режимом. Эксперты напомнили, что в скользкую погоду скорость должна быть разумной.

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