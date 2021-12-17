Девять человек пострадали и один погиб в ДТП с автобусом в Чувашии

Девять человек пострадали и один погиб при столкновении пассажирского автобуса и легкового автомобиля на трассе в Чувашии. Об этом стало известно в пятницу, 17 декабря.

«В Мариинско-Посадском районе Чувашской республики, на 41 км автодороги регионального значения 97Н-027 М-7 «Волга», произошло столкновение легкового автомобиля с пассажирским автобусом. Девять человек пострадали, один погиб», — сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

Один из девяти пострадавших госпитализирован.

17 декабря в аварии с рейсовым микроавтобусом под Томском пострадали шесть человек. Они были доставлены в Томскую областную клиническую больницу, двое из них — 26-летний мужчина и 69-летняя женщина — находятся в реанимации на искусственной вентиляции легких.