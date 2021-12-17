Австралийские пожарные задумались о встрече с русскими фанатами

Австралийские пожарные, которые прославились «горячими» фотосессиями для ежегодного календаря, пожаловались, что на родине они недостаточно популярны, и задумались о визите в Россию. Об этом в пятницу, 17 декабря, сообщает «Пятый канал».

«Мы не чувствуем свою популярность здесь, может, нам стоит приехать в Россию? Мы просто обычные австралийские парни, у нас нет кучи поклонников. Возможно, когда-нибудь мы приедем в Россию и привезем календарь с нашими автографами для вас!» — рассказали Бен Чарч и Мэтт Хэйдон.

Пожарные также анонсировали выход шести разных выпусков всемирно известной серии в 2022 году. В нее войдут классический календарь с фотографиями пожарных по одному, а также выпуски, посвященные животным, пишет сайт kp.ru.

Никто из участников проекта не является фотомоделью, все они действительно работают пожарными.

В ноябре стало известно, что австралийские пожарные вновь снялись в откровенной фотосессии для календаря на 2022 год. Мужчины позируют, в том числе с животными, ведь акция проводится в их защиту. Пожарных можно увидеть в обществе коал, кошек, собак и других питомцев. Вырученные средства от продажи календарей пойдут на помощь общественным группам, которые спасают и лечат попавших в беду зверей.

Отмечается, что уже более 25 лет организаторы акции привлекают таким образом средства на благотворительные цели.