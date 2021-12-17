Канада снимет запрет на въезд из стран Африки

Власти Канады отменят запрет на въезд в страну гражданам 10 государств Африки, который был введен ранее из-за распространения «Омикрон»-штамма коронавируса. Об этом в пятницу, 17 декабря, сообщил журналистам министр здравоохранения страны Жан-Ив Дюкло.

«Мы приняли решение отменить чрезвычайные меры для путешественников из 10 стран (Африки — Ред.). Решение вступит в силу 18 декабря в 23:59», — сказал он. Глава минздрава отметил, что Оттава признает спорность введения данного запрета, но по-прежнему считает, что эта мера была необходима.

Также Дюкло сообщил, что с 21 декабря все путешественники, въезжающие в Канаду, должны иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, сделанный максимум за 72 часа до пересечения границы государства, передает НСН.

Ранее канадские власти запретили въезд в страну гражданам 10 африканских стран, среди которых Египет, Нигерия и ЮАР, из-за обнаружения штамма «Омикрон». Позже некоторые оппозиционные политики Канады раскритиковали это решение Оттавы, посчитав его дискриминационным и расистским, пишет REGNUM.

Ранее в этот день министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что вакцина «Спутник V» показывает хорошую вируснейтрализующую активность в отношении штамма коронавируса «Омикрон», в особенности у тех, кто прошел ревакцинацию «Спутником Лайт».

Он напомнил, что штамм «Омикрон» отличает большое число мутаций, и он более заразен.

Мурашко также сообщил, что заразившиеся «Омикроном» россияне или уже болели COVID-19, или были вакцинированы, их иммунитета хватает. По его словам, тяжелых случаев течения болезни после заражения «Омикрон»-штаммом в стране пока не зафиксировано.

14 декабря глава Центр имени Гамалеи Александр Гинцбург указал на то, что российская вакцина «Спутник V» защитит от нового штамма «Омикрон», но вопрос в конкретных цифрах. По его словам, в настоящее время сотрудники центра изучают степень защиты вакцины от нового штамма. Если снижение защиты от инфекции будет 10-кратным, надо ставить вопрос об изменении вакцины, добавил специалист.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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