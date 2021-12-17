Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Экономика
Интерес россиян к кредитам во второй половине 2021 года вырос на 50%
Мир
Россия запретила въезд семи британцам в ответ на санкции Лондона
Общество
Суд отправил под домашний арест главу межрайонной ИФНС в Москве
Экономика
Украина обратилась к Германии с просьбой пересмотреть заключение о СП-2
Происшествия
В ОСК подтвердили данные о пожаре на заводе «Северная верфь» в Петербурге
Общество
Собянин поручил продлить работу метро и МЦК на всю новогоднюю ночь
Мир
В Великобритании выявили более 93 тыс. случаев COVID-19 за сутки
Мир
Порошенко не смогли вызвать на допрос по делу о поставках угля из Донбасса
Экономика
Путин спрогнозировал профицитный бюджет России в 2022 году
Общество
Поликлиники Подмосковья получили 177 машин неотложной помощи
Сюжет:

Канада снимет запрет на въезд из стран Африки

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Канады отменят запрет на въезд в страну гражданам 10 государств Африки, который был введен ранее из-за распространения «Омикрон»-штамма коронавируса. Об этом в пятницу, 17 декабря, сообщил журналистам министр здравоохранения страны Жан-Ив Дюкло.

ВОЗ велела колоться: способны ли бустерные прививки побороть «Омикрон»
И как страны реагируют на распространение нового штамма COVID-19

«Мы приняли решение отменить чрезвычайные меры для путешественников из 10 стран (Африки — Ред.). Решение вступит в силу 18 декабря в 23:59», — сказал он. Глава минздрава отметил, что Оттава признает спорность введения данного запрета, но по-прежнему считает, что эта мера была необходима.

Также Дюкло сообщил, что с 21 декабря все путешественники, въезжающие в Канаду, должны иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, сделанный максимум за 72 часа до пересечения границы государства, передает НСН.

Ранее канадские власти запретили въезд в страну гражданам 10 африканских стран, среди которых Египет, Нигерия и ЮАР, из-за обнаружения штамма «Омикрон». Позже некоторые оппозиционные политики Канады раскритиковали это решение Оттавы, посчитав его дискриминационным и расистским, пишет REGNUM.

Ранее в этот день министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что вакцина «Спутник V» показывает хорошую вируснейтрализующую активность в отношении штамма коронавируса «Омикрон», в особенности у тех, кто прошел ревакцинацию «Спутником Лайт».

Он напомнил, что штамм «Омикрон» отличает большое число мутаций, и он более заразен.

Мурашко также сообщил, что заразившиеся «Омикроном» россияне или уже болели COVID-19, или были вакцинированы, их иммунитета хватает. По его словам, тяжелых случаев течения болезни после заражения «Омикрон»-штаммом в стране пока не зафиксировано.

14 декабря глава Центр имени Гамалеи Александр Гинцбург указал на то, что российская вакцина «Спутник V» защитит от нового штамма «Омикрон», но вопрос в конкретных цифрах. По его словам, в настоящее время сотрудники центра изучают степень защиты вакцины от нового штамма. Если снижение защиты от инфекции будет 10-кратным, надо ставить вопрос об изменении вакцины, добавил специалист.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021