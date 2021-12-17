В Новый год общественный транспорт Москвы будет бесплатным

Проезд на общественном транспорте в Москве в новогоднюю ночь будет бесплатным. Об этом в пятницу, 17 декабря, сообщается на сайте столичной мэрии.

«Надо сделать подарок москвичам, поэтому в новогоднюю ночь пассажирский транспорт будет бесплатный», — цитирует Собянина НСН.

Так, за проезд в московском метро, МЦК и наземном транспорте не нужно будет платить, начиная с 20:00 31 декабря и до 06:00 1 января.

Собянин отметил, что в городе уже начали создавать праздничное настроение украшением общественного транспорта. Для создания новогодней атмосферы на улицы выпустили тематически оформленные автобусы. Коммунальщики украсят и всю технику — всего около 600 машин, отмечает телеканал «360».

«И ярмарки, и катки, и московский транспорт — он сам по себе красивый, а в новогоднем убранстве еще интереснее», — рассказал мэр.

В мэрии уточнили, что к новогодним праздникам планируется украсить более 3 тыс. единиц столичного транспорта. Новогодний транспорт будет ходить до конца января. Ожидается, что такими поездами метро, трамваями, электробусами и автобусами за всё время воспользуются более 10 млн жителей и гостей города, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Кроме того, московский метрополитен и МЦК будут работать всю новогоднюю ночь без перерыва. Как отмечает телеканал «Звезда», МЦД продлит работу до 02:30. Наземный транспорт будет работать в усиленном режиме на 157 маршрутах.

Те, кто встретит Новый год в метро, вагонах поездов и на эскалаторах, смогут увидеть поздравление президента на экранах, размещенных в подземке.

Ранее 17 декабря президент России Владимир Путин призвал россиян в новогодние праздники прислушаться к рекомендациям эпидемиологов и соблюдать их.