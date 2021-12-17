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США заверили Украину в непринятии касающихся страны решений без ее участия

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Соединенные Штаты заверили Киев, что не будут принимать решения касательно Украины без ее участия. Об этом рассказала заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Джалина Портер в пятницу, 17 декабря.

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Портер таким образом озвучила заявление помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид, сделанное ею во время посещения Киева.

«Донфрид подтвердила приверженность США поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также позицию президента, что никакие решения или дискуссии насчет Украины не будут приниматься без нее», — сказала Портер на специальном брифинге, стенограмма доступна на сайте Госдепа США.

15 декабря утром Карен Донфрид прибыла в МИД России для переговоров с замминистра иностранных дел Сергеем Рябковым. Стороны обсудили вопрос о гарантиях безопасности России.

13 декабря Рябков заявил, что если страны НАТО не отреагируют на требование Москвы о даче гарантий безопасности, это приведет к новому витку конфронтации. По его словам, Россия опасается размещения в Европе вооружений, запрещенных Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

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