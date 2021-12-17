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Фанатка Драко Малфоя дважды переводила деньги разным мошенникам

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Поклонница артиста Тома Фелтона, известного по роли Драко Малфоя в кинокартине «Гарри Поттер», — студентка Московского авиационного института Мария дважды переводила деньги разным мошенникам, надеясь встретиться с актером. Об этом сообщает в пятницу, 17 декабря, РЕН ТВ.

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По ее словам, несколько дней назад ее подруга на официальном сайте актера увидела, что он приезжает на Bubble Comics Con в Москву.

«Мы сразу же пошли покупать билеты, но билетов на фотосессию, личную встречу или интервью уже не оказалось. И мы решили купить у перекупщиков, мы искали в интернете, но ничего не нашли», — рассказала Мария.

После этого, по словам Марии, объявилась девушка из официального сообщества и сказала, что имеет два лишних билета, и может их продать.

«Мы с подругой посоветовались и решили, что продает она без наценки, и купить можно. После того, как мы отправили ей деньги, она заблокировала нас во всех соцсетях», — сказала Мария.

Студентка добавила, что несмотря на обман, она всё равно пыталась найти тех, кто перепродает билеты на встречу с ее кумиром. В результате она снова столкнулась с мошенниками, которым в этот раз перевела предоплату в 750 рублей.

«Мы фанатки «Гарри Поттера». Общаемся с подругой более 16 лет, и хотели посетить это мероприятие именно вдвоем», — пояснила Мария.

Ранее, 17 декабря, мошенники придумали схему обмана с автограф-сессией Фелтона. Подробности подобной уловки были раскрыты одной из фанаток актера.

18 декабря Фелтон должен посетить Москву и выступить в роли ведущего на предстоящей конвенции Bubble Comics Con. Злоумышленники, в свою очередь, решили воспользоваться моментом и начали продавать в социальных сетях билеты на якобы запланированную в этот же день автограф-сессию с участием актера.

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