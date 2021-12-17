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Омского бизнесмена заподозрили в нелегальном убийстве лося

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Полицейские обнаружили тушу убитого лося рядом с деревней Верхний Яман Омской области. В преступлении заподозрили местного бизнесмена, сообщил 17 декабря телеканал РЕН ТВ.

За лося ответит: Валерия Рашкина готовы лишить неприкосновенности
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Животное нашли 2 ноября. Предприниматель является другом осужденного бывшего вице-губернатора Юрия Гамбурга. Чиновник в настоящее время отбывает наказание за раздачу земли своим близким друзьям по низкой цене.

Полицейские изъяли у подозреваемого охотничье ружье, шкуру животного. В рамках доследственной проверки правоохранители назначили баллистическую экспертизу.

Сумма ущерба оценена в 80 тыс. рублей.

29 октября Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал в полицию заявление на депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина по подозрению в незаконной охоте. 19 ноября парламентарий признался, что застрелил лося, заявив, что он якобы перепутал животное с кабаном в условиях плохой видимости, используя тепловизор.

По словам политика, он не уклоняется от допросов и готов дать показания следствию. 22 ноября депутат признал, что охотился в лесу незаконно, а также отметил, что не проверял, есть ли разрешение на охоту.

25 ноября члена фракции КПРФ лишили депутатской неприкосновенности. За проголосовали 345 человек, против — 54, один воздержался. Госдума также дала согласие на возбуждение против Рашкина уголовного дела.

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