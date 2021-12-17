Арктический форум социальных работников проходит в Мурманской области

В Мурманской области открылся первый Арктический форум социальных работников «Арктика. Объединяем усилия во имя развития». В течение двух дней представители 12 регионов России обсудят актуальные вопросы социальной поддержки населения и поделятся опытом. Основной задачей форума является создание Социального альянса Арктических территорий.

«Мы все столкнулись с ситуацией, когда необходимо было радикально упросить оказание соцподдержки, переведя всё в цифру, убрав те документы, которые требовались ранее. И сейчас мы хотим поделиться этим опытом. Сегодня Мурманская область занимает второе место по стране с точки зрения доступности сервисов на портале Госуслуг», – заявил губернатор Андрей Чибис.

В настоящее время 64 различных вида социальной поддержки в регионе получают около 340 тыс. северян, а это почти половина населения Мурманской области, отмечает ИА «Би-порт».