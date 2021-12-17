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В ЕС ответили на предложение РФ по гарантиям безопасности

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В Евросоюзе (ЕС) ответили на предложение РФ по гарантиям безопасности. Об этом в пятницу, 17 декабря, сообщил «РИА Новости» официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано.

Проект разговоров: что конкретно Москва предлагает НАТО
Альянс и Вашингтон уже сделали первые заявления

По мнению Стано, России следует уважительно относиться к праву других стран выбирать свою внешнюю политику.

В ответ на инициативы России в ЕС предложили обсудить безопасность в существующих форматах, включая Совет Россия-НАТО и ОБСЕ.

Ранее, 17 декабря, Россия сформировала команду для переговоров с США по гарантиями безопасности. По словам замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, у российской стороны есть понимание, что это будет межведомственный формат.

Также дипломат заявил, что готов встретиться с представителями США и обсудить гарантии, где удобно, однако в Вашингтоне проблематично провести переговоры из-за визовых проблем.

Ранее в пятницу МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Как следует из документов, в частности, альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

Также Россия и НАТО дают обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.

13 декабря Рябков заявил, что российского вторжения на Украину не было и быть не может. Он подчеркнул: то, что Россия осуществляет на своей территории, Запада не касается.

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