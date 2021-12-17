Поселковую модельную библиотеку открыли в Псковской области

Открытие модельной библиотеки, модернизированной в рамках национального проекта «Культура», состоялось в поселке Пионерный Дедовичского района Псковской области. На обновление потратили 5,5 млн рублей, большинство из которых — средства федерального бюджета.

В рамках модернизации был проведен капитальный ремонт, в помещениях полностью обновили мебель. Появились уютные уголки для индивидуального чтения. В библиотеке установили кондиционер, кулер с водой, рециркулятор воздуха, информирует Псковская лента новостей. Теперь учреждение оснащено современным компьютерным и мультимедийным оборудованием. В библиотеке также появился андроидный робот-гуманоид и робототехнический набор с программным управлением.

В 2022 году модельными станут Дновская, Дедовичская и Печорская центральные районные библиотеки, а также детская районная библиотека Палкинской централизованной библиотечной системы.