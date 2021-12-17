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Россия запретила въезд семи британцам в ответ на санкции Лондона

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В ответ на введенные Лондоном в августе санкции против семи россиян въезд в Россию запрещен семи гражданам Великобритании. Об этом в пятницу, 17 декабря, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Отмечается, что решение о вводе рестрикций принято на основе принципа взаимности. Персональные санкции введены против граждан Великобритании, которые занимались «антироссийской деятельностью».

По словам Захаровой, санкции против РФ были введены «под надуманными и абсурдными предлогами». В Москве рестрикции расценили как «очередной, ничем не обоснованный антироссийский выпад» и подтверждение «намерения правительства Великобритании продолжать следовать деструктивному курсу в двусторонних делах».

«Вынуждены констатировать, что последовательное раскручивание британскими властями санкционного маховика сводит на нет предпринимаемые российской стороной на различных уровнях попытки вернуть межгосударственные отношения в конструктивное русло», — сообщила дипломат.

В августе Великобритания ввела санкции против семи сотрудников Федеральной службы безопасности России (ФСБ). Ограничительные меры включали в себя заморозку банковских счетов и запрет на въезд в страну.

Санкции были введены британской стороной из-за подозрений в причастности россиян к инциденту с блогером Алексеем Навальным, которому стало плохо 20 августа 2020 года во время авиарейса Томск–Москва. Самолет экстренно сел в Омске, а блогера госпитализировали. После того как российские врачи стабилизировали его состояние, его перевели на лечение в берлинскую клинику «Шарите».

В немецкой клинике сообщали об обнаружении у россиянина признаков интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Немецкая сторона не предоставила доказательств «отравления» и проигнорировала ряд запросов российской стороны по данному вопросу.

В июле Захарова указала, на нестыковку в проекте доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о ситуации с химоружием в 2020 году, в котором содержится упоминание об инциденте с блогером.

Так, в документе, в частности, указано, что секретариат ОЗХО по просьбе Германии 20 августа прошлого года направил группу для «оказания технической помощи в связи с подозрением на отравление российского гражданина». Притом что сам инцидент с блогером произошел в этот же день и у Германии должны были быть хоть какие-то данные, чтобы сделать даже первичные выводы для обращения в ОЗХО, подчеркнула она.

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