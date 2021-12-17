Эксперт перечислил необходимые зимой витамины

Усталость и упадок сил, которые зачастую испытывают люди зимой, часто объясняются нехваткой витаминов. Об этом 17 декабря сообщил руководитель медицинской онлайн-лаборатории Валерий Саванович.

Зимой наблюдается дефицит витамина D, который вырабатывается в коже под действием лучей Солнца. Снижается и количество витаминов, получаемых их свежих фруктов и овощей.

Как сообщил эксперт в беседе с ОСН, самостоятельный прием БАД и витаминов, иногда не может улучшить ситуацию. Для назначения витаминов нужно обратиться к врачу, который назначит анализы, посоветовал Саванович.

После этого специалист пропишет необходимый курс витаминных комплексов и даст советы по сбалансированному питанию.

10 декабря нутрициолог и специалист по растительному питанию Софья Литошенко объяснила влияние состояния кишечника на иммунитет. По ее словам, диета с низким содержанием клетчатки и преобладанием насыщенных жиров, а также жирная и жареная пища могут способствовать росту патогенных бактерий, снижению иммунитета и повышению восприимчивости к вирусам.

В этот же день дерматолог, косметолог сервиса «Доктор рядом» Виктория Грибель рассказала «Газете.Ru», что для предотвращения преждевременного старения кожи необходимо заменить скраб на гоммаж, а также избегать кремов с парафином и вазелином, употреблять в пищу орехи и рыбу. Сыворотки и крема с витамином С помогут осветлить и укрепить кожу, а увлажнение на постоянной поможет ей быстро восстановиться, добавила специалист.