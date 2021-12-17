Названы правила посещения утренников в школах и детсадах в Подмосковье

Родители смогут посетить новогодние утренники в детских садах и школах Московской области только при наличии QR-кода, подтверждающего перенесенный COVID-19 или прохождение вакцинации от вируса. Об этом сообщила 17 декабря зампред правительства Подмосковья Ирина Каклюгина.

По ее словам, утренники будут проходить только для одной группы или класса, а не одновременно для всего учебного учреждения.

«Взрослые должны соблюдать социальную дистанцию и быть в маске», — подчеркнула чиновник на своей странице в Instagram.

В любом случае, взрослым для посещения детских утренников нужен будет QR-код. При входе в детский сад или школу надо обязательно пройти термометрию, заключила Каклюгина.

Ранее в пятницу президент РФ Владимир Путин заявил, что проект закона о применении сертификатов об иммунизации от коронавируса в общественных местах в «существующей редакции требует доработки».

Принятая Госдумой в первом чтении концепция закона о праве регионов вводить COVID-сертификаты предполагает, что граждане смогут посещать массовые мероприятия, культурные учреждения, объекты розничной торговли и общественного питания, предъявив либо QR-код о прививке, либо медотвод от вакцинации, либо документ, подтверждающий, что человек переболел COVID-19.

Ожидается, что нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. При этом до 1 февраля граждане без QR-кодов смогут посещать указанные места, предъявляя отрицательный ПЦР-тест. Позднее такая возможность будет только у граждан с медотводом. 14 декабря законопроект о QR-кодах в общественных местах поддержал комитет Госдумы по охране здоровья.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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