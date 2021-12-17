В Великобритании выявили более 93 тыс. случаев COVID-19 за сутки

В Великобритании за прошедшие сутки коронавирус выявили у 93 045 человек. Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в Соединенном Королевстве достигло 11 190 354. Об этом свидетельствуют данные британского правительства в пятницу, 17 декабря.

В стране скончались от COVID-19 за прошедшие 24 часа 146 человек. В результате общее число умерших от этого заболевания в Британии составило 147 048, передает RT.

Накануне профессор Университетского колледжа Лондона Джереми Браун заявил, что «Омикрон»-штамм COVID-19 заразнее варианта «Дельта».

В тот же день главный санитарный врач Англии профессор Крис Уитти заявил, что штамм коронавируса «Омикрон» быстро достигнет пика распространения, но и также быстро пойдет на спад.

По его словам, распространение нового штамма коронавируса достигнет пика в ближайшее время, сообщается на сайте kp.ru. Но удвоение темпов заражения скоро замедлится, подчеркнул он.

Ранее, 16 декабря, представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвид Набарро заявил, что организация обеспокоена скоростью распространения «Омикрона»: количество новых случаев заражения увеличивается каждые два-три дня. Если даже «Омикрон» окажется менее летален, он всё равно потрясет систему здравоохранения Великобритании, считает Набарро. По прогнозу представителя ВОЗ, ситуация может усугубиться за две недели или раньше.

15 декабря исполнительный директор Агентства по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства Дженни Харрис заявила, что штамм «Омикрон» является наиболее опасным для системы здравоохранения Великобритании за всё время пандемии.

13 декабря в Великобритании сообщили о первом случае смерти от последствий штамма «Омикрон». Специалисты полагают, что при худшем сценарии развития событий за пять месяцев в стране могут умереть от инфекции до 75 тыс. человек.