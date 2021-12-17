Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Экономика
Интерес россиян к кредитам во второй половине 2021 года вырос на 50%
Мир
Россия запретила въезд семи британцам в ответ на санкции Лондона
Общество
Суд отправил под домашний арест главу межрайонной ИФНС в Москве
Экономика
Украина обратилась к Германии с просьбой пересмотреть заключение о СП-2
Происшествия
В ОСК подтвердили данные о пожаре на заводе «Северная верфь» в Петербурге
Мир
Белоруссия предложила Польше провести приграничные переговоры
Мир
В Великобритании выявили более 93 тыс. случаев COVID-19 за сутки
Мир
Порошенко не смогли вызвать на допрос по делу о поставках угля из Донбасса
Экономика
Путин спрогнозировал профицитный бюджет России в 2022 году
Общество
Поликлиники Подмосковья получили 177 машин неотложной помощи
Сюжет:

В Великобритании выявили более 93 тыс. случаев COVID-19 за сутки

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Великобритании за прошедшие сутки коронавирус выявили у 93 045 человек. Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в Соединенном Королевстве достигло 11 190 354. Об этом свидетельствуют данные британского правительства в пятницу, 17 декабря.

ВОЗ велела колоться: способны ли бустерные прививки побороть «Омикрон»
И как страны реагируют на распространение нового штамма COVID-19

В стране скончались от COVID-19 за прошедшие 24 часа 146 человек. В результате общее число умерших от этого заболевания в Британии составило 147 048, передает RT.

Накануне профессор Университетского колледжа Лондона Джереми Браун заявил, что «Омикрон»-штамм COVID-19 заразнее варианта «Дельта».

В тот же день главный санитарный врач Англии профессор Крис Уитти заявил, что штамм коронавируса «Омикрон» быстро достигнет пика распространения, но и также быстро пойдет на спад.

По его словам, распространение нового штамма коронавируса достигнет пика в ближайшее время, сообщается на сайте kp.ru. Но удвоение темпов заражения скоро замедлится, подчеркнул он.

Ранее, 16 декабря, представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвид Набарро заявил, что организация обеспокоена скоростью распространения «Омикрона»: количество новых случаев заражения увеличивается каждые два-три дня. Если даже «Омикрон» окажется менее летален, он всё равно потрясет систему здравоохранения Великобритании, считает Набарро. По прогнозу представителя ВОЗ, ситуация может усугубиться за две недели или раньше.

15 декабря исполнительный директор Агентства по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства Дженни Харрис заявила, что штамм «Омикрон» является наиболее опасным для системы здравоохранения Великобритании за всё время пандемии.

13 декабря в Великобритании сообщили о первом случае смерти от последствий штамма «Омикрон». Специалисты полагают, что при худшем сценарии развития событий за пять месяцев в стране могут умереть от инфекции до 75 тыс. человек.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021