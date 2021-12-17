В Польше заявили о планах возбудить дело в отношении сбежавшего солдата

В Польше уголовное дело по статье «Дезертирство» будет возбуждено в отношении солдата, якобы сбежавшего в Белоруссию. Об этом 17 декабря сообщила в Twitter военная жандармерия республики.

«В отношении военнослужащего Эмиля Ч., который самовольно покинул место несения службы, будет проведено расследование по п. 3 ст. 339 Уголовного кодекса «Дезертирство», за что ему грозит от 1 до 10 лет лишения свободы», — говорится в публикации.

Ранее в пятницу Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил, что польский военнослужащий, охранявший границу с РБ, попросил политического убежища в республике. Уточнялось, что солдат сделал это из-за несогласия с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса, а также практикой негуманного обращения с беженцами.

Позднее в этот же день польская армия подтвердила исчезновение своего солдата на восточной границе страны. При этом ВС Польши не подтверждают информацию, появившуюся в СМИ, о побеге военнослужащего в Белоруссию.

Оперативный командующий видами польских вооруженных сил генерал Томаш Петровский заявил, что белорусские СМИ манипулируют бежавшим из Польши военнослужащим Эмилем Чечковым в целях пропаганды. Также он подчеркнул, что этот единичный случай не должен стать фальшивым отражением образа солдат, которые охраняют границу.

Как рассказал сам военнослужащий в интервью белорусскому телеканалу, он стал свидетелем того, как его сослуживцы на границе убили двух волонтеров, которые пытались помочь мигрантам.

20 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что польские силовики применяли против мигрантов методы, сравнимые с фашистскими, когда поливали людей водой с химикатами и распыляли вертолетным вихрем на большие территории. Он также напомнил, что польские военные перекидывали светошумовые гранаты на территорию Белоруссии, но об этом не пишут и не говорят.

Ситуация с мигрантами обострилась в начале ноября. Многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. Позднее беженцы перешли в логистический центр, предоставленный белорусской стороной.