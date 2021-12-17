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Два человека погибли в ДТП с грузовиком в Свердловской области

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В ДТП с грузовиком в Свердловской области погибли два человека. Об этом в пятницу, 17 декабря, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

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Авария произошла ранее в этот день на 20-м км трассы Серов–Североуральск–Ивдель. Столкнулись легковой автомобиль Fiat-lbea и грузовик Scania. В результате от полученных травм на месте погибла 71-летняя пассажирка заднего сиденья легковушки. Водитель этой же машины скончался позднее в больнице. Также пострадал второй пассажир Fiat-lbea — он находился на переднем сиденье. С травмами различной степени тяжести его госпитализировали в Краснотурьинскую городскую больницу, пишет RT.

Предварительно установлено, что водитель 1950 года рождения, управляя легковым автомобилем с прицепом, двигался из города Серова в сторону Краснотурьинска и, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком под управлением 41-летнего водителя.

Как пишет ТАСС, за рулем легкового автомобиля был житель Карпинска, он возвращался из Серова с семьей — 71-летней супругой и 48-летним сыном. Пассажир заднего сиденья пристегнута не была. Водитель грузовика пояснил, что двигался со стороны Карпинска в сторону Серова, вез строительный материал.

Ранее 17 декабря автобус с пассажирами столкнулся с большегрузом в Твери. В автобусе находилось порядка 10 пассажиров — за помощью никто не обращался. Водитель автобуса, по данным медиков, получил травму ноги.

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