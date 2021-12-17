Восемь лыжных трасс подготовили к зимнему сезону в Сыктывкаре

В Сыктывкаре откроют восемь обустроенных лыжных трасс. Об этом сообщил руководитель управления культуры администрации столицы Коми Владимир Юрковский.

Комфортно покататься на лыжах этой зимой можно будет в следующих местах: в Орбите, в районе ул. Лесопарковой, в м. Красная гора, в Нижнем Чове, поселках Краснозатонский и Верхняя Максаковка, а также в Эжвинском районе, передает ИА «Комиинформ».

На семи объектах работы уже завершены. На прогулочной трассе в районе м. Красная гора работы запланированы на 18 декабря.