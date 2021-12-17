Автобус с пассажирами столкнулся с большегрузом в Твери

В микрорайоне Южный города Твери днем в пятницу, 17 декабря, произошло ДТП с участием большегруза и пассажирского автобуса. Об этом сообщили в региональном УГИБДД.

На Октябрьском проспекте при выезде на круговой перекресток 46-летний водитель автомобиля Scania с полуприцепом не заметил попутный автобус, который двигался справа. Произошло столкновение. В автобусе находилось порядка 10 пассажиров — за помощью никто не обращался. Водитель автобуса, по данным медиков, получил травму ноги, передают «Тверские ведомости».

Ранее в городе Удомле Тверской области автомобиль сбил 12-летнего подростка, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. После этого виновник ДТП скрылся с места происшествия. Позже водителя нашли. По данным УГИБДД по региону, инцидент произошел на улице Попова 14 декабря. У ребенка диагностировали перелом правой бедренной кости. Он госпитализирован.