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Набиуллина назвала худшую стратегию для инвестиций

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Худшее финансовое решение в случае с инвестированием — импульсивность и действия под влиянием чужих советов. Об этом в пятницу, 17 декабря, заявила на пресс-конференции глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

По ее словам, такие спонтанные действия на фоне чьих-то советов могут оказаться неудачными.

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«Поэтому нужно соизмерять именно не с чужим примером, а с собственным анализом доходов и расходов», — подчеркнула она.

Также Набиуллина добавила, что ЦБ будет и дальше заботиться о правах частных инвесторов на фондовом рынке, но при этом и они тоже должны понимать все риски вложений.

В июне президент России Владимир Путин подписал закон, ограничивающий продажу неопытным инвесторам-физлицам сложных финансовых продуктов.

В том же месяце эксперты рассказали «Известиям» о выгодных способах инвестировать полмиллиона рублей. В зависимости от целей и продолжительности инвестирования аналитики назвали несколько вариантов, среди которых накопление на крупные покупки, умножение текущего капитала, создание финансовой подушки.

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