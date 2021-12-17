Более 100 км велодорожек хотят обустроить в Пскове

В Пскове планируется создать более 100 км велодорожек, охватывающих весь город, велопарковки, пункты мелкого ремонта и другие элементы системы. Об этом сообщил глава администрации Борис Елкин в своем Instagram-аккаунте.

«На следующий год в городском бюджете предусмотрены средства на проектирование. Реализовывать проект будем поэтапно. Начнем с малого и продолжим обустраивать велодорожки там, где это позволяют сделать тротуары и парковые зоны», — подчеркнул он.

Ожидается, что к 2030 году число велосипедистов в городе превысит 17,5 тыс. человек, передает Псковское агентство информации. На реализацию концепции потребуется около 2 млрд рублей.

Жители и гости Красноярска смогут пересечь большую часть города на самокатах и велосипедах. Началась разработка проекта велопешеходной дороги по левому берегу от Гвардейского парка в Зеленой роще до Николаевского моста. Один из этапов проекта — создание пешеходного моста, который свяжет остров Татышев с Зеленой рощей. Ширина велопешеходной части переправы должна составлять не менее 6,5 м, из них велосипедная часть — не менее 2 м. Проект должен появиться к концу декабря.