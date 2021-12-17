Диетолог перечислил неподходящие для шампанского закуски

Не рекомендуется закусывать шампанское сладостями и фруктами. Об этом в пятницу, 17 декабря, сообщил телеканалу «Москва 24» врач-диетолог Михаил Гинзбург.

Как отметил специалист, сочетание шампанского со сладостями или фруктами может привести к быстрому опьянению, так как алкоголь в таком случае довольно быстро всасывается в кровь.

Гинзбург посоветовал в качестве закуски выбрать орехи, сухофрукты и сыр. По его словам, эти продукты позволят сдержать быстрое всасывание алкоголя в кровь.

Кроме того, врач порекомендовал людям с заболеваниями желудка быть осторожными при употреблении шампанского и салатов.

«Закусывать шампанское салатами не то чтобы прям нельзя, просто это может добавить риск — умереть не умрешь, скорее всего, но если есть склонность к развитию панкреатита или гастрита, то всё это в Новый год может случиться», — уточнил он.

В этой связи диетолог рекомендовал людям с гастритом и другими болезнями желудка закусывать шампанское хлебом и овощами.

Ранее в этот же день диетолог медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Маргарита Макуха заявила, что продуманное меню и другие правила здорового застолья помогут не переесть в новогодние праздники.

В частности, она отметила, что можно снизить калорийность блюд путем замены части ингредиентов на менее калорийные: использовать свежие овощи и фрукты вместо солений и консервов.