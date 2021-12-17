Три человека пострадали при пожаре на верфи в Петербурге

Три человека пострадали при пожаре на верфи в Петербурге

2021-12-17 21:08:33

2021-12-17 21:08:33

2021-12-17 21:08:33

2021-12-17 21:08:33

Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru