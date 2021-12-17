Мошенники придумали схему обмана с автограф-сессией актера из «Гарри Поттера»

Мошенники придумали схему обмана россиян с продажей несуществующих билетов на автограф-сессию с британским актером Томом Фелтоном, сыгравшим Драко Малфоя в «Гарри Поттере». Об этом 17 декабря сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, 18 декабря Фелтон должен посетить Москву и выступить в роли ведущего на предстоящей конвенции Bubble Comics Con. Злоумышленники, в свою очередь, решили воспользоваться моментом и начали продавать в социальных сетях билеты на якобы запланированную в этот же день автограф-сессию с участием актера.

Сообщение о продаже билетов увидела в соцсети «ВКонтакте» одна из поклонниц Фелтона. Девушка сразу заподозрила неладное и начала выяснять подробности о мероприятии. Оказалось, что за билет на «фотосессию» с Малфоем мошенники требуют 7 тыс. рублей.

Россиянка незамедлительно обратилась в полицию и сообщила правоохранителям о происходящем. Как стало известно РЕН ТВ, в настоящее время по данному факту проводится проверка.

Ранее, 13 декабря, специалисты компании ESET рассказали россиянам о самых распространенных новогодних схемах мошенничества. Так, согласно данным экспертов, одна из наиболее используемых уловок злоумышленников связана с туристическими услугами. К примеру, они притворяются сотрудниками туркомпаний и просят своих жертв внести предоплату. При этом те, кто всё же переводит обманщикам деньги, как правило получают поддельные ваучеры.