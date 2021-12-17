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Детали нового генплана обсудили в Саратове

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Депутаты Саратовской городской думы обсудили доклад о применении генерального плана. Согласно новому документу, на территориях, вошедших в состав города, запланировано размещение пяти детских садов, реконструкция школы в Багаевке, домов культуры, библиотеки, обустройство спортплощадок и строительство местных дорог.

Кроме того, власти намерены развивать рекреационную зону вдоль Волги до улицы Заводская, а также создать трамвайную сеть с включением территории аэропорта Саратов-Центральный, аэродрома Южный, поселков Солнечный и Юбилейный, передает ИА «Взгляд-инфо».

Ранее в Саратовской области был объявлен электронный аукцион на реконструкцию берегоукрепительных сооружений Волгоградского водохранилища на участке от 2-й Садовой до Большой Садовой. Максимальная цена контракта составляет 2,252 млрд рублей. До 29 сентября 2023 года подрядчик должен выполнить следующие работы: берегоукрепительные сооружения, лестницы, системы электроснабжения и водоотведения, благоустройство.

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