Поликлиники Подмосковья получили 177 машин неотложной помощи
В Московской области поликлиники получили еще 177 новых машин неотложной помощи. Об этом в пятницу, 17 декабря, сообщила пресс-служба регионального правительства.
Отмечается, что эти автомобили предназначены для оказании медицинской помощи пациентам на дому.
По словам министра здравоохранения Подмосковья Светланы Стригунковой, в 2021 году подмосковные медицинские центры получили 428 неотложек.
«На службу неотложной помощи в поликлиниках легла колоссальная нагрузка. И мы продолжаем закупать транспорт, позволяющий оперативно оказывать помощь пациентам на дому», — приводит слова министра телеканал «360».
Больше всего транспортных средств направили в Московскую областную больницу имени Розанова: туда поступили 19 неотложек. 17 машин закупили для Одинцовской областной больницы, больница в Можайске получила 15 машин.
Как отмечает агентство городских новостей «Москва», автомобили закуплены по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения на 2021–2025 годы.
В сентябре в медицинские организации Московской области поступило около 2,8 тыс. новых компьютеров для автоматизированных новых рабочих мест. По словам главы ведомства Светланы Стригунковой, продолжается проведение информатизации системы здравоохранения Подмосковья.