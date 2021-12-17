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РФ ограничит въезд для прибывающих из Кении иностранцев с 19 декабря

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Россия с 19 декабря ограничит въезд для иностранцев, живущих в Кении и посетивших эту страну в последние 14 дней. Об этом 17 декабря сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

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«Для обеспечения санитарно-эпидемиологической защиты населения в условиях распространения COVID-19 оперативным штабом принято решение с 00 часов 00 минут по московскому времени 19 декабря 2021 года: ограничить въезд на территорию России иностранных граждан, проживающих на территории Кении, и иностранных граждан, находящихся на указанной территории в течение последних 14 дней», — говорится в сообщении.

Ростуризм должен проинформировать туроператоров о принятом решении. Минтрансу оперштаб поручил обеспечить безусловное соблюдение авиакомпаниями требований по проверке у иностранцев медицинского документа, подтверждающего ПЦР-тест на COVID-19, который взят не ранее чем за два дня до прилета в РФ.

Роспотребнадзору совместно с Минтрансом поручено обеспечить организацию экспресс-тестирования на новую коронавирусную инфекцию граждан России, прибывающих из Кении. Также эти ведомства должны контролировать соблюдение вышеуказанными лицами введенных санитарно-эпидемиологических требований.

Решение принято на фоне распространения в странах Африки и Запада нового штамма коронавируса «Омикрон». Накануне вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что в РФ число пациентов, у которых выявлен «Омикрон», возросло до 25: новый вариант обнаружен в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.

Специалисты отмечают скорость распространения нового штамма. Так, ученые из Гонконга выяснили, что он в 70 раз заразнее ранее распространившихся вариантов инфекции.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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