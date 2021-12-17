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Банк России повысил ключевую ставку до 8,5% годовых

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Совет директоров ЦБ РФ на заседании 17 декабря принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов (б.п.), до 8,5% годовых.

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В сообщении на сайте регулятора уточняется, что инфляция складывается выше октябрьского прогноза Центробанка.

«Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов остается существенным в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска», — говорится в заявлении.

Таким образом, баланс рисков для инфляции значимо смещен в сторону проинфляционных.

«Это может привести к более значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика направлена на ограничение этого риска и возвращение инфляции к 4%», — указано в публикации.

При этом в ЦБ РФ допустили возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях в случае развития ситуации в соответствии с базовым прогнозом. Соответствующие решения будут приниматься на основе фактической и ожидаемой динамики инфляции «относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков».

Согласно прогнозу регулятора, годовая инфляция к концу 2022 года снизится до 4,0–4,5%, после чего будет оставаться на уровне 4%.

Директор по маркетингу сервиса «Сравни.ру» Никита Самарин рассказал «Известиям», что повышение ключевой ставки Банка России до 8,5% и необходимость увеличения маржинальности банков из-за потенциальных рисков приведут к росту стоимости ипотеки до 11% годовых к концу 2022 года.

Также в пятницу эксперт Российского института стратегических исследований, кандидат экономических наук Михаил Беляев рассказал, что повышение Центробанком ключевой ставки не поможет в борьбе с инфляцией, но приведет к подорожанию кредитов. Повысится ипотека, а также немного — ставки по депозитам, сказал он.

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