Турецкий диетолог рассказала о пользе кефира в борьбе с «плохим» холестерином

Турецкий диетолог Зюлал Ялчин рассказала, что в кефире содержится множество питательных веществ, помогающих бороться с «плохим» холестерином. Об этом специалист рассказал изданию Milliyet.

По словам диетолога, биосинтез холестерина предотвращается благодаря воздействию органических кислот. Кроме того, кефир способствует поддержанию микрофлоры кишечника, поскольку он синтезирует множество питательных веществ.

Употреблять кефир можно ежедневно и детям, и взрослым. Также он полезен для пожилых людей, отмечает телеканал «360».

В октябре гастроэнтеролог Наталья Гронская опровергла пользу употребления на ночь кисломолочных продуктов. По ее словам, уровень глюкозы они не поднимают, но зато поднимают уровень инсулина, а значит, растет и гормон стресса кортизол. Как отметила специалист, уровень кортизола в организме в вечернее время должен снижаться. При этом после 22:00 начинает расти уровень мелатонина, который отвечает за глубокий и качественный сон.