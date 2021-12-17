Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Экономика
Интерес россиян к кредитам во второй половине 2021 года вырос на 50%
Мир
Россия запретила въезд семи британцам в ответ на санкции Лондона
Общество
Суд отправил под домашний арест главу межрайонной ИФНС в Москве
Экономика
Украина обратилась к Германии с просьбой пересмотреть заключение о СП-2
Общество
Пробки в Москве достигли девяти баллов
Мир
Белоруссия предложила Польше провести приграничные переговоры
Мир
Генсек НАТО заявил о получении предложений России по безопасности
Общество
В ГД внесли законопроект о запрете услуг суррогатных матерей для иностранцев
Экономика
Путин спрогнозировал профицитный бюджет России в 2022 году
Авто
Европейские продажи автомобилей в ноябре снизились на 17%

Турецкий диетолог рассказала о пользе кефира в борьбе с «плохим» холестерином

Диетолог Ялчин: кефир помогает бороться с «плохим» холестерином
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Турецкий диетолог Зюлал Ялчин рассказала, что в кефире содержится множество питательных веществ, помогающих бороться с «плохим» холестерином. Об этом специалист рассказал изданию Milliyet.

Скрытая угроза: диетологи назвали вредные для организма полезные продукты
Чем могут быть опасны тунец, йогурт и чеснок

По словам диетолога, биосинтез холестерина предотвращается благодаря воздействию органических кислот. Кроме того, кефир способствует поддержанию микрофлоры кишечника, поскольку он синтезирует множество питательных веществ.

Употреблять кефир можно ежедневно и детям, и взрослым. Также он полезен для пожилых людей, отмечает телеканал «360».

В октябре гастроэнтеролог Наталья Гронская опровергла пользу употребления на ночь кисломолочных продуктов. По ее словам, уровень глюкозы они не поднимают, но зато поднимают уровень инсулина, а значит, растет и гормон стресса кортизол. Как отметила специалист, уровень кортизола в организме в вечернее время должен снижаться. При этом после 22:00 начинает расти уровень мелатонина, который отвечает за глубокий и качественный сон.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021