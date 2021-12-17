Россия запретила въезд семи британцам в ответ на санкции Лондона

В ответ на введенные Лондоном санкции в отношении семи граждан России принято решение о персональных рестрикциях против семи граждан Великобритании. Им закрыли въезд в РФ. Об этом в пятницу, 17 декабря, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«В ответ на недружественные действия Лондона и на основе принципа взаимности принято решение о введении персональных санкций в отношении соразмерного числа представителей Великобритании, которые плотно вовлечены в антироссийскую деятельность. Им закрыт въезд на территорию Российской Федерации», — говорится в заявлении Захаровой.

По ее словам, британские власти раскручивают санкционный маховик, чем сводят на нет предпринимаемые российской стороной на различных уровнях попытки вернуть межгосударственные отношения в конструктивное русло.

«Вновь призываем руководство Великобритании отказаться от конфронтационной линии в отношении нашей страны. Любые недружественные шаги не останутся без адекватного пропорционального ответа», — заключила Захарова.

В августе Великобритания ввела санкции против семи сотрудников Федеральной службы безопасности России (ФСБ). Согласно документу, ограничительные меры включают в себя заморозку банковских счетов и запрет на въезд в страну.

Санкции введены из-за подозрений британской стороны в причастности россиян к инциденту с блогером Алексеем Навальным, которому стало плохо 20 августа 2020 года во время полета рейса Томск–Москва. Самолет экстренно сел в Омске, а блогера госпитализировали. После того как российские врачи стабилизировали его состояние, его перевели на лечение в берлинскую клинику «Шарите».

В немецкой клинике сообщали об обнаружении у россиянина признаков интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Однако взятые в России анализы показали отсутствие подобных веществ. Немецкая сторона не предоставила доказательств «отравления» и проигнорировала ряд запросов российской стороны по данному вопросу.

Захарова заявляла, что в Германии не дали содержательного ответа на восемь обращений Генпрокуратуры по Навальному.

Позже в июле дипломат указала, на нестыковку в проекте доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о ситуации с химоружием в 2020 году, в котором содержится упоминание об инциденте с блогером.

Так, в документе, в частности, указано, что секретариат ОЗХО по просьбе Германии 20 августа прошлого года направил группу для «оказания технической помощи в связи с подозрением на отравление российского гражданина». При том, что сам инцидент с блогером произошел в этот же день и у Германии должны были быть хоть какие-то данные, чтобы сделать даже первичные выводы для обращения в ОЗХО, подчеркнула она.

Спустя год после случившегося, в Министерстве иностранных дел РФ назвали инцидент с госпитализацией блогера спланированной провокацией, направленной на дискредитацию России и попытку ее сдерживания.