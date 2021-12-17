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Врач из Тывы спас рабочего из-под завалов рухнувшего здания

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За сохранение жизни пришлось заплатить высокую цену. Врач из Тывы рассказал, как спасал рабочего из завалов. 5 декабря в городе Ак-Довурак рухнуло здание ветхого завода. Под обломками оказались двое рабочих, один погиб. Девять часов спасатели пробивались ко второму пострадавшему. Когда мужчину обнаружили, оказалось — время идет на минуты. За жизнь пострадавшего боролся Эргил Чадамба. Врач сам крайне рисковал своей безопасностью.

«Я поднялся с трудом через проход между бетонными плитами под завалами, по узкому проходу. И когда до него дополз, стало ясно, что его никак невозможно освободить, раздавлены заваленные ноги. И было принято одно-единственное правильное решение в таких случаях, чтобы спасти жизнь: ампутировать обе ноги раздавленные, таким образом только спасти его», — рассказал врач травматолог-ортопед ГБУЗ РТ «Республиканская больница № 1» Эргил Чадамба.

Решение отнять у пострадавшего ноги далось непросто. Еще сложнее было провести операцию прямо на месте. Из оборудования — острый нож и два резиновых жгута. Одной рукой врач делал операцию, второй — убирал осыпающийся бетон. В итоге пострадавшего удалось вытащить из-под обломков. Сейчас пациент в реанимации, но постепенно идет на поправку, сообщает телеканал «Известия». Коллеги Эргила Чадамбы называют его поступок подвигом и говорят, что как раз от него и можно было такого ожидать. В 2018-м медик был удостоен звания «Народный врач». Сейчас Эргил Доржуевич представлен к ордену Мужества.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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