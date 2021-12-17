Почти 41 млрд рублей выделили на образование в Воронежской области

Воронежская областная дума утвердила в окончательном чтении параметры бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Расходы в сфере образования на 2022 год оцениваются почти в 41 млрд рублей. Доля расходов областного бюджета превысит 62% от общих расходов в этой отрасли, рассказал председатель регионального парламента Владимир Нетёсов.

Документ сверстан с учетом повышения минимального размера оплаты труда, зарплат, а также средств на реализацию нацпроектов, передает ИА «Абирег».

«Ресурсное обеспечение увеличено в связи с ростом числа обучающихся и воспитанников в детсадах и школах, а также ростом заработной платы педагогических работников», – пояснил Нетёсов.

Почти 978 млн рублей направят на строительство школ в районах комплексной жилой застройки. На подпрограмму «Социализация детей-сирот и детей, нуждающихся в особой защите государства» в 2022 году предусмотрено более 1 млрд рублей.