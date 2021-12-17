Порошенко не смогли вызвать на допрос по делу о поставках угля из Донбасса

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) Украины не смогли вызвать на допрос народного депутата, экс-президента Украины Петра Порошенко по делу о поставках угля из Донбасса, по которому проходит нардеп Виктор Медведчук. Об этом 17 декабря говорится на сайте спецслужбы.

При вручении повестки Порошенко проигнорировал силовиков и уехал.

«Во избежание манипуляций и последующих информационных спекуляций вокруг данного уголовного производства ГБР сообщает, что действует исключительно в пределах и способом, определенным законодательством, в том числе по вызову чиновников и вручению соответствующих сообщений», — отметили в бюро.

Дело возбуждено по ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5 («Финансирование терроризма»), ч. 1 ст. 111 («Государственная измена») и ч. 1 ст. 258-3 («Создание террористической организации») УК Украины. Расследование идет под руководством офиса генерального прокурора.

12 ноября глава Службы безопасности Украины Иван Баканов сообщил, что спецслужба проверяет возможную причастность Порошенко и экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой к госизмене при закупках угля из Донбасса.

12 октября глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что дело против него о поставках угля из Донбасса сфабриковано украинскими властями. 8 октября Порошенко отверг заявления властей страны о возможном сговоре с Медведчуком.

Политик, согласно информации генпрокуратуры Украины, обвиняется в причастности к схеме поставки угля с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса в 2014–2015 годах. Также изучается роль в «угольных схемах» Порошенко.