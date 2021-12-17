Продажу алкоголя ограничат во время новогодних каникул в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле введут ограничения продажи алкоголя во время новогодних мероприятий. Жителям города напоминают о соблюдении правил поведения на праздниках и мерах против распространения коронавируса.

Согласно постановлению администрации, с 25 по 30 декабря ограничения будут действовать во время открытия елки и проведения праздничных мероприятий. Торговлю алкоголем запретят с 15:00 до 19:00 в районе ДК Окунева. Со 2 по 7 января 2022 года ограничения будут действовать с 15:30 до 19:00, сообщает «ТагилСити.Ру».

26 декабря запрет на продажу спиртного будет действовать в районе Театральной площади с 16:00 до 20:00.

Ранее сообщалось, что режим продажи алкоголя изменят во время новогодних каникул в Башкортостане. 1 и 2 января, а также с 7 по 9 января торговля спиртным разрешена с 8 до 23 часов, 3 января — с 8 до 17 часов. С 4 по 6 января магазины смогут продавать спиртное с 10 до 22 часов.