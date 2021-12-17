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Школа искусств в Ульяновске получила новые инструменты по нацпроекту

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В рамках национального проекта «Культура» для ульяновской детской школы искусств № 7 были приобретены музыкальные инструменты и новое оборудование.

По информации управления культуры и организации досуга населения администрации города, в образовательное учреждение поступили акустический рояль и пианино «Соната». Пианино установлено в классе теоретических дисциплин, а белый рояль украсил концертный зал, передает ulpravda.ru. На остаток денежных средств приобретены три телевизора, ноутбук и стойки для светового оборудования.

Напомним, для сельских школ Ульяновской области закупают новую технику. Компьютеры ранее поступили в Ишеевский многопрофильный лицей. Оттуда ноутбуки распределят и по другим районам области. В этом году в учебные заведения должны распределить 2,5 тыс. компьютеров. Их получат 89 школ Ульяновска и Ульяновской области.

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