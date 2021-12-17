Медпункты построят в четырех поселениях Волгоградской области

Новые медпункты построят в четырех сельских поселениях Волгоградской области. Контракты на строительство заключены в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Типовые одноэтажные здания будут построены в хуторах Логовский и Лебяжья Поляна, а также в селе Путь Ильича и поселке Медведицкий. Об этом сообщает сайт «НовостиВолгограда.ру». В медпунктах организуют зону ожидания, процедурные, смотровые, перевязочные, помещения для временного хранения и обработки медицинских отходов.

Каждое отделение общей врачебной практики рассчитано на прием 50 пациентов за смену. Согласно условиям контракта, подрядчик должен благоустроить прилегающие к медпунктам территории, в том числе организовать парковки и подъезды для колясок.